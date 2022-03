Ucraina: tv Brasile blocca vendita sue telenovelas a Russia

(ANSA) - BRASILIA, 10 MAR - Tv Globo, l'emittente televisiva più importante del Brasile, ha smesso di negoziare con la Russia la vendita delle sue famose telenovelas e l'acquisto di prodotti audiovisivi da Mosca, come forma di protesta per l'invasione dell'Ucraina: lo rende noto il quotidiano Folha de Sao Paulo.

"Telenovelas e serie tv non saranno più offerte alla Russia per un periodo di tempo indefinito", scrive il giornale dopo aver consultato fonti della rete televisiva.

Globo esporta le sue famose soap opera in decine di Paesi, Russia inclusa. L'azienda ha riferito che non ci sono previsioni sula ripresa delle trattative per offrire nuovi prodotti alle tv russe.

La misura commerciale è in sintonia con la linea editoriale del gruppo Globo, che nel suoi telegiornali critica apertamente il governo del presidente russo, Vladimir Putin.

Le telenovelas brasiliane sono state ben accolte dal pubblico russo sin dai tempi dell'Unione sovietica.

Attualmente, soap opera come Isola di Ferro (2018), Verità Segrete (2015), Giustizia (2016) e Il Clone (2011), tra le altre, sono trasmesse su canali televisivi aperti e via streaming. (ANSA).