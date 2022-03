Upload 2, torna aldilà digitale tra sci-fi e ironia

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Chi vuole può vivere anche dopo la morte (se ha i soldi per farlo) scegliendo di calarsi nei panni del proprio avatar in un mondo virtuale per poter vivere una seconda vita digitale, dopo che quella fisica si sarà conclusa.

Chi ha visto la prima sa già di cosa stiamo parlando: la seconda stagione della serie genere sci-fi ma dove non manca la commedia, Upload sbarca dall'11 marzo su Prime Video, per un totale di 7 episodi.

Ci troviamo nel 2033, ma in questi pochi anni la scienza ha fatto passi da gigante. E' il secondo atto del progetto ideato da Greg Daniels (che ne è anche executive producer insieme a Howard Klein), geniale sceneggiatore di titoli come The Office e Parks and Recreation, giusto per citarne alcune. Robbie Amell nel ruolo di Nathan il protagonista, Andy Allo nei panni di Nora (l'assistente virtuale di Nathan), Kevin Bigley interpreta Luke (l'amico di Nathan nell'aldilà), Allegra Edwards è Ingrid (la fidanzata di Nathan).

La serie è ambientata in un ipotetico futuro in cui tutto quanto è automatizzato. Upload 2 vede ancora Nathan Brown, giovane sviluppatore di app che dopo incidente d'auto (su un'automobile a guida autonoma) era finito in gravissime condizioni in ospedale. Il ragazzo deciderà di venire uploadato nell'aldilà virtuale della propria famiglia. Nathan nel nuovo capitolo si trova a un bivio nella sua vita nell'aldilà... Nel frattempo Nora è fuori dalla rete e coinvolta con il gruppo ribelle anti-tecnologico.

La seconda stagione è ricca di nuovi concetti per il prossimo futuro, tra cui il nuovissimo programma per bambini di Lakeview e altri scorci satirici dei progressi tecnologici. (ANSA).