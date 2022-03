Tehran, Glenn Close in seconda stagione dal 6/5 su Apple TV+

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - L'avvincente storia di un'agente del Mossad e della sua missione sotto copertura a Teheran che rischia di mettere in grave pericolo lei e i suoi cari. Apple TV+ ha rilasciato la prima immagine della seconda stagione del thriller di spionaggio internazionale e vincitore dell'International Emmy Award, "Tehran", che uscirà il 6 maggio su Apple TV+.

La nuova stagione vede come protagonisti la plurinominata all'Oscar¸ e vincitrice dell'Emmy Glenn Close e Niv Sultan, che torna nei panni dell'agente del Mossad Tamar Rabinyan, oltre a Shaun Toub e Shervin Alenabi. La serie, composta da otto episodi, debutterà con i primi due episodi seguiti da nuove puntate settimanali ogni venerdì, fino al 17 giugno.

Surrealistico o meno che sia, Tehran ha sollevato un gran polverone. Una serie da non perdere. La serie è ideata da Moshe Zonder, Dana Eden e Maor Kohn, e diretta da Daniel Syrkin. Omri Shenhar è lo sceneggiatore insieme a Zonder. Syrkin e Shenhar sono anche co-creatori. I produttori esecutivi sono Dana Eden e Shula Spiegel per Donna e Shula Productions, Alon Aranya per Paper Plane Productions, Julien Leroux per Paper Entertainment, Peter Emerson per Cineflix Studios e Moshe Zonder, Omri Shenhar, Daniel Syrkin ed Eldad Koblenz per Kan 11.

"Tehran" è distribuito a livello internazionale da Cineflix Rights. La prima stagione completa di "Tehran" è disponibile in streaming su Apple TV+ insieme al resto dei contenuti Apple Originals da tutto il mondo. (ANSA).