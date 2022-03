Renée Zellweger in una serie su donne pilota 2/a guerra mondiale

(ANSA) - NEW YORK, 09 MAR - Renée Zellweger sarà una donna pilota in una nuova serie in fase di sviluppo per la piattaforma in streaming Peacock. Interpreterà il ruolo di Jackie Cohran, l'aviatrice statunitense che durante la seconda guerra mondiale - annuncia Variety - fondò con Nancy Harkness Love la 'Women Airforce Service Pilots' (WASP, vespa in inglese). Si tratta di un'organizzazione pionieristica formata da donne pilota che, seppur civili, nel corso della seconda guerra mondiale pilotavano aerei militari sotto la direzione dell'United States Army Air Forces, quella che è ora la United States Air Force, ossia l'Aeronautica militare americana.

La Wasp si occupò di missioni non di combattimento. La Zellweger è anche protagonista della serie su Netflix 'What/If'.

