Addio a Conrad Janis, il papà nella sitcom Mork & Mindy

(ANSA) - NEW YORK, 09 MAR - Addio a Conrad Janis, diventato famoso per aver interpretato il ruolo di Fred McConnell, il padre di Mindy, nella popolare sitcom 'Mork & Mindy'. La serie è andata in onda tra 1978 e il 1982 e il personaggio di Mork, interpretato da Robin Williams, ha contribuito al successo dell'attore morto suicida nel 2014.

Janis aveva 94 anni. Oltre alla televisione, ha avuto una carriera prolifica anche nel cinema con ruoli in film come 'Codice d'onore' (Beyond Glory, 1948), 'Airport 75' (1974) o 'Il rompiscatole' (The Cable Guy, 1996) (ANSA).