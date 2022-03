Vicedomini, Paradise, il nuovo late night show di Rai2

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Musica, cinema, costume, arte , tutto quanto fa spettacolo in Paradise, in onda da domani su Rai2 per otto puntate in seconda serata. "Mi sono ispirato al David Letterman Show, al Jimmy Kimmel Live per questo late night show con un impianto scenico spettacolare", dice Pascal Vicedomini che del nuovo programma è ideatore e conduttore. "Siamo al teatro Sistina di Roma, il tempio storico del varietà e Paradise vuole essere uno spazio per far accadere cose, per fare lo show, molto costruito e molto spontaneo allo stesso tempo, con un dialogo serrato con gli ospiti, interviste a tutto campo mai aggressive ma piuttosto stimolanti, cordiali, senza filtri. Non inventiamo nulla, siamo nel classico magazine tv, ci vogliamo impegnare in una trasmissione che sia vitale, gioiosa, movimentata, un happening insomma che di questi tempi provi a riconciliarci con il brutto che viviamo". "Nella prima puntata, tra gli altri, ci sono Carlo Verdone alla batteria e Clementino cantante che con l'orchestra di Marcello Cirillo, la Paradise Band, suonano il brano degli Stadio 'Grande figlio di puttana'.

Poi Serena Autieri canta Roma 'nun fa la stupida stasera dal Rugantino che ora riprende al Sistina. E poi ancora il premio Oscar Francesca Lo Schiavo che farà da madrina a Massimo Cantini Parrini, candidato all'Oscar per i costumi di Cyrano, James Senese. Ma c'è anche attualità con le infermiere volontarie della Croce Rossa e la chiusura speciale di Sting a favore della pace in Ucraina". "L'idea - sottolinea ancora Vicedomini che a giugno proporrà sempre su Rai2 la terza edizione di Felicità - è di aprire tante finestre sugli eventi di spettacolo, facendo conoscere i protagonisti in un modo amichevole. Riconciliarci - aggiunge - anche con lo spettacolo dal vivo invogliando il pubblico a tornare a frequentare i luoghi di spettacolo ad esempio e contribuire alla "ricostruzione" del sentimento positivo e della "gioia di vivere" degli spettatori".

Oltre all'orchestra guidata da Cirillo, fanno parte del cast fisso l'attrice Francesca Tizzano e i ballerini Lucrezia Lando e Andrea Evangelista, i giovanissimi influencers, bloggers e tiktokers della Stardust House. (ANSA).