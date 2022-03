Torna 'Pechino Express', la prima volta su Sky

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Torna, per la prima volta targata Sky, 'Pechino Express': questa edizione, la nona dopo otto andate in onda su Raidue, è dedicata alla 'Rotta dei Sultani'.

Conduttore, è un habitué, Costantino della Gherardesca. Le puntate sono dieci, a partire da giovedì 10 marzo ogni settimana in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now (sempre disponibile on demand).

Prendono parte alla gara, che punta sull'avventura, 10 coppie tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi con finale a Dubai. Nel cast: Alex Schwazer e Bruno Fabbri sono 'Gli Atletici', Ciro e Giovambattista Ferrara 'Padre e Figlio', Barbascura X e Andrea Boscherini 'Gli Scienziati', Rita Rusic e Cristiano Di Luzio 'I Fidanzatini', Anna Ciati e Giulia Paglianiti 'Le TikToker', Victoria Cabello e Paride Vitale 'I Pazzeschi', Fru e Aurora Leone 'Gli Sciacalli', Nikita Pelizon e Helena Prestes 'Italia-Brasile', Bugo e Cristian Dondi 'Gli Indipendenti' e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni 'Mamma e Figlia'.

Il programma è una produzione Sky original realizzata da Banijay Italia Inoltre da domani al 13 marzo l'ex Scalo di Porta Genova-Ride Milano, in via Valenza 2, ospiterà sei set con ambientazioni che riproducono le location delle tappe della Rotta dei Sultani.

