Su C5, Più forti del Destino, con Bevilacqua Chiatti

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "Più forti del destino", un dramma storico in costume, ispirato a fatti realmente accaduti. Da mercoledì 9 e venerdì 11 marzo,in prima serata la nuova fiction di canale 5 "Più forti del destino" con Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti, Thomas Trabacchi e Dharma MangiaWoods.La fiction, prodotta da Fabula Pictures e diretta da Alexis Sweet, nel cast, tra gli altri, anche Leonardo Pazzagli, Loretta Goggi,e Paolo Sassanellicon la partecipazione di Francesca Valtorta e con Sergio Rubini nel ruolo del Commissario Lucchesi. Si concentra principalmente sulla condizione femminile alla fine del XIX secolo. Pone particolare attenzione sul destino di tre donne che, ciascuna a modo proprio, combattono le disuguaglianze e si fanno antesignane dell'emancipazione femminile. Lo sceneggiato è un adattamento della serie-evento francese "Le Bazar de la Charité". Palermo, 1897, alla Mostra sulle nuove tecnologie fa il suo debutto il Cinematografo. Ad assistere al grande evento c'è Arianna (Giulia Bevilacqua), moglie di Guglielmo (ThomasTrabacchi), il Duca di Villalba, un uomo ricco e violento. La donna, proprio alla Mostra, incontrala nipote Costanza (Dharma Mangia Woods), figlia di Augusto (Paolo Sassanelli), l'uomo che ha portato il primo proiettore a Palermo, promessa sposa di Antonio(Teodoro Giambanco), rampollo di una famiglia molto ricca. Con loro, ci sono anche: la fedele domestica Rosalia (Laura Chiatti) che sogna, con il marito Giuseppe (Giovanni Alzaldo), un futuro in Americae Margherita (Francesca Valtorta), figlia di Donna Elvira(Loretta Goggi) in visitaa Palermocon il figlio Tommaso che viene affidato alla custodia di Rosalia.

Mentre all'esterno un gruppo di anarchici, capeggiati dal giovane Libero(Leonardo Pazzagli) manifesta contro il sistema, dal proiettore partono delle fiamme sempre più dirompenti. Divampa così un incendio che fa molte vittime, quasi tutte donne, e che sconvolge la vita di Arianna (Bevilacqua), Rosalia (Chiatti) e Costanza (ANSA).