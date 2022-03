Torna su Sky Arte Luce Social Club

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Al via l'11 marzo la terza stagione di Luce Social Club, il programma di approfondimento culturale in onda ogni venerdì sera dalle ore 20.00 sul canale Sky Arte (canali 120 e 400), disponibile on demand e in streaming su Now e anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/.

Luce Social Club riparte con una terza stagione all'insegna delle novità che vedono un cambio alla conduzione e anche alla location. Saranno, infatti, i nuovi conduttori Denise Negri e Federico Chiarini a dialogare, puntata dopo puntata, con i numerosi ospiti dal mondo del cinema, dell'arte, della musica, della letteratura e del teatro, dagli Studi di Cinecittà, all'interno dello storico Teatro 1. Ospiti della prima puntata in onda l'11 marzo saranno l'attrice Carolina Crescentini insieme al regista Massimiliano Bruno per presentare il film "C'era una volta il crimine" dal 10 marzo in sala, il cantautore Giovanni Truppi, in gara quest'anno al Festival di Sanremo, che sta celebrando i suoi dieci anni di musica con la raccolta "Tutto l'Universo", e la scrittrice Elena Stancanelli, attualmente in libreria con il suo ultimo romanzo "Il Tuffatore" edito da La Nave di Teseo.

Luce Social Club è un programma prodotto da Erma Pictures in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà, con la regia di Max De Carolis.

Le prime due stagioni hanno visto la partecipazione di oltre 250 ospiti. Tra questi: Sandro Veronesi, Ferzan Özpetek, Paolo Genovese, Edit Bruck, Pupi Avati, Vittorio Sgarbi, Tosca, Zerocalcare, Alberto Barbera, Giorgio Colangeli, Drusilla Foer, Paola Minaccioni, Marina Rei, Alice Pasquini, Asia Argento, Ditonellapiaga, Giorgio Barberio Corsetti, Rocco Papaleo, Piero Pelù, Massimo Popolizio, Negrita, Fabrizio Gifuni, Paolo Fresu, Vinicio Marchioni, The Zen Circus, Edoardo Pesce, Motta, Sydney Sibilia, Gabriele Mainetti, Daniele Luchetti, Caterina Guzzanti, Roberto Vecchioni, Malika Ayane, Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Isabella Ragonese, Edoardo Bennato, Neri Marcorè, Niccolò Ammaniti, Cristina Donà, Silvio Orlando, Roberto Angelini, Luca Ward, Antonio Manzini, Filippo Timi, Gio Evan e molti altri. (ANSA).