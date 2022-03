Tv: Le indagini di Roy Grace, su Sky e NOW dal 6 marzo

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Nella vita di un detective i misteri rientrano nell'ordinario, ma per risolverli serve un talento straordinario. Dalla celebre saga di Peter James, edita in Italia da Longanesi, nasce la miniserie britannica Le indagini di Roy Grace, in onda da domenica 6 marzo alle 21:15 su Sky Investigation, on demand su Sky e in streaming su NOW.

John Simm incarna l'instancabile detective Roy Grace in un crime in due parti firmato Russell Lewis, che trasporta per la prima volta sullo schermo i due romanzi d'esordio della saga di Peter James: Dead Simple e Looking Good Dead.

Diretta da John Alexander (Exile) e Julia Ford e scritta da Russell Lewis (Endeavour), la miniserie vede John Simm (Life on Mars, Collateral) nei panni di Roy Grace, detective brillante e risoluto, disposto a tutto pur di risolvere un caso. Accanto a lui Richie Campbell (The Frankenstein Chronicles, Liar) nei panni di Glenn Branson, collega affascinato dall'approccio anticonvenzionale di Grace, e Rakie Ayola (Doctor Who, Black Mirror) nei panni di Alison Vosper, superiore di Grace che, al contrario di Branson, si dimostra scettica nei confronti dei metodi del sovrintendente. Nel cast anche Laura Elphinstone, Amaka Okafor e Brad Morrison.

La serie è prodotta da Second Act Productions, Tall Story Pictures e Vaudeville Productions per ITV. I produttori esecutivi sono Andrew O' Connor, Paul Sandler, Patrick Schweitzer, Russell Lewis e lo stesso Peter James.

Nell'apparentemente placida Brighton, Roy Grace è il tipo di detective disposto a tutto in nome della verità. Rischierebbe la sospensione pur di risolvere un caso, e difficilmente fallisce nell'impresa. Roy però ha visto tempi migliori: è tormentato dall'inspiegabile scomparsa della moglie Sandy nel giorno del suo compleanno, l'unico mistero che, in sei anni, non è ancora riuscito a svelare. L'assenza di Sandy lo angoscia, compromettendo la sua lucidità e condannandolo a dedicarsi ai vecchi casi mai risolti. Ma i nuovi casi abbondano e c'è bisogno dell'intuito di Grace per districarli.