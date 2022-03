Tv: ciak in Puglia per serie ll patriarca di e con Amendola

(ANSA) - BARI, 05 MAR - Da lunedì 7 marzo, si sposteranno per 5 settimane in Puglia, tra Bari e Monopoli, le riprese della serie tv "Il Patriarca" di Claudio Amendola, che ne è anche protagonista. Il "Patriarca" racconta la storia di un carismatico imprenditore, Nemo Bandera (interpretato da Claudio Amendola), che si è arricchito grazie ad attività illegali ed è riuscito a fare carriera fino a diventare uno degli uomini d'affari più influenti della Puglia. Quando, alla soglia dei 60 anni, gli viene diagnosticato l'Alzheimer, il "Patriarca" cerca di nascondere la sua malattia, mentre sceglie il suo successore. Ma la guerra per ereditare il potere è già iniziata. "Il Patriarca" è una saga familiare piena di avvincenti colpi di scena, con personaggi affascinanti e senza scrupoli. La serie - composta da 12 puntate da 50 minuti - è prodotta da CamFilm in collaborazione con Taodue per Canale 5 con il supporto logistico di Apulia Film Commission. E' scritta da Mizio Curcio, Paolo Marchesini e Sandrone Dazieri. (ANSA).