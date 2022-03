Gerry Scotti torna alla guida de Lo show dei record

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - "Sono il presentatore televisivo che al mondo ha condotto più puntate di 'Chi vuol essere milionario?': ben 1.593. Un Guinness mondiale". Lo racconta con una giusta dose di orgoglio Gerry Scotti. "Roba", però, quasi normale a confronto con le eroiche imprese e geniali follie che ospiterà ne Lo show dei record, il programma dei primati del Guinness World Records, prodotto da Rti in collaborazione con Banijay Italia, che torna a condurre per la terza volta in prima serata dal 6/3 su Canale5. Cuore del programma, lo Studio 11 di Cologno Monzese e il mitico Autodromo di Monza, che quest'anno compie 100 anni, dove saranno l'inviato Umberto Pelizzari e il giudice Alan Pixsley.

"Sono passati sette anni dall'ultima edizione e il mondo, in qualche modo, è cambiato", racconta all'ANSA Scotti, che è anche dietro al bancone di Striscia la notizia con Francesca Manzini, cui succederà Michelle Hunziker. Soprattutto, dice, "è cambiato lo sguardo su quelli che, con una terribile parola, definivamo 'diversi'. La donna barbuta, la famiglia di albini, la coppia di sposini più bassi del mondo: hanno preso in mano la loro vita, fondato associazioni, vanno nelle scuole a raccontare il bullismo e il body shaming subito. Hanno cancellato dalla loro vita la parola 'vergogna'. È forse il più grande cambiamento che ho notato e che saremo particolarmente felici di raccontare".

Al suo fianco, anche un campione sportivo a puntata; l'olandese Kelvin De Ruiter, vincitore del 2021 della Champions League degli Strongmen; Mr. Cherry, pluri recordman dal Giappone; e , a Londra, Marco Frigatti con le imprese dal mondo.

Ma tra i record personali di Scotti ci sono anche i 40 anni dalla nascita di Dejaay Television. "Non credo, poi - aggiunge - esista un altro conduttore al mondo rimasto per 40 anni con la stessa emittente. Il futuro? Mi piacerebbe un programma un po' più di racconto. Direi che oggi ho l'età giusta". (ANSA).