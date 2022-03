Un podcast e tre documentari per raccontare Pasolini

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "Le iniziative messe in campo per celebrare il centenario della nascita di Pasolini sono un doveroso omaggio di Cinecittà a un intellettuale centrale della cultura italiana del Novecento". È quanto afferma Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà.

E ancora la presidente: "Un impegno particolare è stato posto alla coproduzione di opere nuove destinate principalmente alle giovani generazioni, a partire dal podcast PERCHÉ PASOLINI?, realizzato da Chora Media per l'Archivio Luce. Le cinque puntate sono state affidate a Walter Siti, profondo conoscitore di Pasolini, accompagnato dal giovane scrittore Gianmarco Perale.

Oltre al podcast e alla rassegna integrale dei film di Pasolini regista, già in corso a Los Angeles al Museo dell'Academy, sono previsti tre documentari: IL GIOVANE CORSARO per la regia di Emilio Marrese, si sofferma sugli anni bolognesi tra il 1937 e il 1943; PIER PAOLO PASOLINI - UNA VISIONE NUOVA di Giancarlo Scarchilli si sofferma su alcuni incontri decisivi per la parabola intellettuale di Pasolini con i grandi premi Oscar del cinema italiano: da Bernardo Bertolucci a Dante Ferretti, da Ennio Morricone a Danilo Donati e, infine, IL SOGNO DI UNA COSA, con la regia di Leonardo Ferrari Carissimi, ricostruisce infine la vicenda della tragica morte del regista e poeta". (ANSA).