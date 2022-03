Ucraina:Anna Safroncik, ho abbracciato mio padre fuggito da Kiev

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "L'abbraccio con mio padre è stato uno dei più belli della mia vita". Così Anna Safroncik, l'attrice popolare in tv in Italia, nata a Kiev, parla dei terribili giorni che ha vissuto, cercando di organizzare la fuga di suo padre dall'Ucraina: "Abbiamo vissuto il dramma di far scappare mio papà da un Paese bombardato. È partito lunedì scorso, da Kiev, in treno, dopo essere stato tutto il giorno in stazione. Lui non voleva andarsene, aveva paura di lasciare la sua casa", ha detto ospite sabato 5 marzo a Verissimo. Una guerra che nessuno si sarebbe mai aspettato e che l'attrice fatica a comprendere: "È scoppiato tutto all'improvviso, in maniera così violenta e inattesa. È incredibile. Passeggiare per Kiev era come camminare a Milano.

Sono sotto shock perché non mi sarei mai aspettata una cosa del genere. Non mi vengono le parole, non ho nemmeno più le lacrime". A Silvia Toffanin che le chiede come i suoi connazionali stiano affrontando questa situazione drammatica, la Safroncik rivela: "Una cosa di cui nessuno parla è il freddo terribile, che è il primo nemico da combattere. Adesso in Ucraina di notte si congela: si arriva a meno 15 gradi. Mio papà, che è stato al gelo per quattro ore, ha temuto di morire di polmonite". Infine, Anna Safroncik spiega come l'odio tra queste popolazioni non esista: "Tutte le persone che conosco parlano russo, molti ucraini hanno conoscenti sul confine. Russi e ucraini non si vogliono combattere. Fino a qualche anno fa eravamo fratelli, andare da Mosca a Kiev era come viaggiare da Milano a Roma. Poi, per colpa di una propaganda schifosa, ci hanno messo uno contro l'altro ma non vogliamo la guerra".

(ANSA).