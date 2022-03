Masterchef, la vincitrice undicesima edizione è Tracy

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - MasterChef Italia ha trovato la sua trionfatrice: Tracy Eboigbodin, 28 anni originaria nigeriana, ha vinto l'undicesima edizione del cooking show prodotto da Endemol Shine Italy per Sky. La proclamazione nell'ultimo episodio di questa stagione, dalla voce di Giorgio Locatelli, uno dei giudici del programma insieme a Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo.

Sul podio, protagonisti con lei della finalissima, Carmine Gorrasi, lo studente rivelazione di 18 anni, e Christian Passeri. Quarta classificata Lia Valetti, eliminata al termine del primo episodio della serata in cui sono stati ospiti due chef tristellati: Enrico Crippa (dal ristorante "Piazza Duomo" di Alba, in provincia di Cuneo) e Andreas Caminada (dal ristorante "Schloss Schauenstein", in Svizzera).

Al termine di una stagione che ha potuto viaggiare davvero in tutto il mondo grazie a una Masterclass cosmopolita ed eterogenea, ma anche grazie a grandi chef e ospiti pronti a raccontare le internazionali influenze nella propria cucina, i giudici hanno premiato la cameriera di sala 28enne e il mix tra la tradizione nigeriana delle sue origini e il suo presente in Veneto, a Vallese di Oppeano (Verona).

Con la vittoria, Tracy si aggiudica 100.000 euro in gettoni d'oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette dal titolo "Soul Kitchen - Le mie ricette per nutrire l'anima" (edito da Baldini&Castoldi in uscita il 15 marzo) e l'accesso ad un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Ad oggi predilige la cucina italiana rispetto a quella africana.

Tracy ha proposto un menù dal titolo L'abbraccio, che lei ha descritto così: «L'abbraccio è il simbolo fondamentale dell'unione di due elementi diversi, distanti, a volte remoti… In questo percorso a MasterChef ho imparato proprio ad aprirmi a ciò che è sconosciuto, ad accettare senza pregiudizi né paure ciò che mi circonda e a renderlo parte di me e della mia cucina in modo positivo e, attraverso questo menù, voglio tradurre in quattro portate quanto questo valga per me». (ANSA).