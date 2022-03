Tv: Lepida si rinnova, nasce la Netflix della via Emilia

(ANSA) - BOLOGNA, 03 MAR - E' online la nuova piattaforma di Lepida (www.lepida.tv) piattaforma on demand che raccoglie e mette a disposizione circa 8mila video e un palinsesto quotidiano in diretta streaming. E' un progetto della Regione Emilia-Romagna e della società partecipata Lepida, che arriva alla vigilia del nuovo piano di ripartizione delle frequente, che non rende più disponibile il canale 118 dove trasmetteva Lepida.

Una situazione che ha fatto nascere questa piccola rivoluzione che va nella direzione dell'on demand, facendo diventare Lepida una piccola Netflix della via Emilia, disponibile anche su tablet, smartphone smart tv.

Tra i contenuti disponibili la serie 'Artigiani, ribelli, sognatori', che racconta la via Emilia con le parole, fra gli altri, della poetessa Mariangela Gualtieri, del fotografo Nino Migliori, di Gianluca Farinelli in questa terra di cinema o di Vinicio Capossela. Poi 'Humans of Emilia-Romagna', sequenza di ritratti di donne e uomini che con le loro scelte di vita spiegano perfettamente valori e radici della nostra regione. Il film-documentario di Filippo Vendemmiati sul caso di Federico Aldrovandi, 'E' stato morto un ragazzo', o quello, sempre dello stesso giornalista e autore, sulla rivoluzione gentile che dobbiamo a Franco Grillini, 'Let's Kiss'.

E poi Stefano Accorsi che narra le città d'arte, le bellezze e la Data Valley dell'Emilia-Romagna, Paolo Cevoli lungo la strada di Dante. Una selezione di documentari dell'associazione Documentaristi Emilia-Romagna: da Paolo Rumiz lungo il Grande Fiume, il Po, alla voce narrante di Ivano Marescotti che ripercorre l'esperienza di Giuseppe Dozza, sindaco di Bologna nel secondo dopoguerra. Le ricette di Casa Artusi e la Food Valley. Le immagini della Motor Valley. Poi le webserie, le rubriche, le campagne di comunicazione e tutti i video che raccontano il territorio, le persone e i servizi della Regione, dalla cultura al turismo, dal territorio ai giovani, dai diritti alla memoria. (ANSA).