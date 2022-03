Tv: arriva serie su faida fra Joe Exotic e animalista Baskin

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Ispirata alla storia della pericolosa faida tra l'addestratore di tigri Joe Exotic e l'attivista animalista Carole Baskin.

Arriva su Sky e NOW dal 4 marzo Joe Vs Carole, la nuova serie originale Peacock. Joseph Schreibvogel, conosciuto come Joe Exotic, è il carismatico proprietario del Greater Wynnewood Exotic Animal Park, uno zoo dell'Oklahoma specializzato in grandi felini, che l'ha reso l'allevatore di tigri più noto degli Stati Uniti. Ancora più noto l'ha reso la sua condotta criminale: dopo aver maltrattato gli animali del suo parco e commissionato l'omicidio di un'attivista intenta a smascherare i suoi abusi, è stato condannato a 22 anni di reclusione.

L'attivista in questione è Carole Baskin, grande appassionata di felini e direttrice dell'associazione no profit Big Cat Rescue.

La dura opposizione di Carole alle pratiche di Joe dà vita a una vera e propria faida, sempre più sul punto di trasformarsi in tragedia.

Joe vs Carole scava a fondo nel passato dei due rivali, apparentemente agli antipodi, per svelare i traumi che hanno condizionato per sempre la loro esistenza. La serie, in otto episodi, è una divertente cavalcata nella vita di due personaggi estremi, un'incessante montagna russa tra commedia e tragedia.

Dall'eccentrica penna di Etan Frankel (Shameless, Friday Night Lights), showrunner e sceneggiatore, scaturisce una stravagante dramedy interpretata da John Cameron Mitchell nei panni di Joe e da Kate McKinnon, anche produttrice, in quelli di Carole Baskin.

Accanto ai due protagonisti, incontriamo Kyle MacLachlan nei panni di Howard Baskin, il protettivo marito di Carole; Brian Van Holt nei panni di John Reinke, fidato collaboratore di Joe; Sam Keeley nei panni di John Finlay, ex amante di Joe; e Nat Wolff in quelli di Travis Maldonado, marito di Joe. Nel cast anche Marlo Kelly, William Fichtner, Dean Winters e David Wenham. La serie è prodotta da UCP, divisione di Universal Studio Group. La produzione esecutiva è affidata allo showrunner Etan Frankel e all'interprete Kate McKinnon, affiancati da Alex Katsnelson, Hernan Lopez, Marshall Lewy e Aaron Hart. La serie è basata, tra le altre fonti, sul podcast Joe Exotic: Tiger King, prodotto da Wondery. (ANSA).