Pamela Anderson racconta la sua storia in un docu su Netflix

(ANSA) - NEW YORK, 03 MAR - La storia di Pamela Anderson secondo Pamela Anderson. La modella e attrice di origini canadesi, diventata un sex symbol per il ruolo di C.J. Parker nella celebre serie tv 'Baywatch', ha deciso di raccontare tutta la verità su se stessa in un documentario che sarà trasmesso da Netflix.

Il progetto è una contro risposta alla serie non autorizzata da lei, 'Pam and Tommy' in onda sulla piattaforma Hulu.

"La mia vita. Migliaia di imperfezioni. Un milione di convinzioni sbagliate - si legge in una dichiarazione ufficiale -. Cattiva, feroce e persa. Niente all'altezza. Posso solo sorprendervi. Non una vittima ma una sopravvissuta e viva per raccontare la vera storia".

Il progetto non ha ancora un titolo e sarà diretto da Ryan White. Il figlio della Anderson, Brandon Thomas Lee, sarà tra I produttori. (ANSA).