I 70 anni di Ronn Moss, il bel Ridge di Beautiful

Produttore, musicista, cantante ma soprattutto il bellissimo Ridge Forrester di Beautiful. Spegne incredibilmente 70 candeline - è nato , nato a Los Angeles il 4 marzo 1952 - Ronald Montague Moss, conosciuto come Ronn Moss.



La fama in tv e anche un gran numero di premi arriva nel 1987 quando Moss viene scelto per interpretare il più bello della famiglia Forrester nella serie Beautiful (The Bold and the Beautiful), il rampollo Ridge a cui dà il volto fino al 2012 quando abbandona la serie.



Proprio in queste ore da oltreoceano arriva la notizia che Beautiful, che il 23 marzo festeggia 35 anni dalla prima puntata, è stata rinnovata per altri due anni. In Italia è stata trasmessa per la prima volta nel 1990 ed è a tutt'oggi la soap più seguita con una media di quasi 3 milioni di spettatori al giorno su Canale5. Con quasi 9mila episodi, le vicende della famiglie Forrester intrigano quotidianamente il pubblico che sembra non stancarsi mai soprattutto della serie infinita di matrimoni nonché divorzi. A fianco del bel Ridge Brooke Logan (interpretata da Katherine Kelly Lang) che detiene lo storico primato di essersi sposata sul set ben 21 volte. Il primo e più romantico matrimonio è stato ovviamente con Ridge, sulla spiaggia con tanto di cavallo.





Per il cinema ha esordito nel film di Giacomo Battiato I Paladini: Storia d'armi e d'amori con Barbara De Rossi, sua amica, nel 1983. E' stato il protagosbista di in Agguato alle Hawaii (1987) e ha recitato ne Il sostituto (2000). Nel 2004 in Christmas in Love di Neri Parenti ha affiancato Annamaria Barbera.Nel 2007 ha interpretato il conte Dracula in Her Morbid Desires.

Moss ha anche partecipato nel 2010 arrivando al secondo posto a Ballando con le stelle su Rai1 e nel 2021 a Star in the Star su Canale5.

Ma la prima e grande passione del bel Moss è stata la musica: già nel 1976 si unì come bassista ad altri 3 musicisti con i quali formò il gruppo Player con cui grazie al singolo Baby Come Back - citato anche in tv ne "I Simpson" nel 1992 e al cinema in "Transformers" nel 2007 - scalò le classifiche di mezzo mondo. Dopo una separazione di qualche anno e una parte di carriera da solista, i Player sono tornati assieme nel 2013 con l'album Too Many Reasons.

È stato sposato dal 1990 al 2002 con l'attrice e scrittrice Shari Shattuck, da cui ha avuto due figlie. Dal 2009 è sposato con la modella e attrice Devin Devasquez.