Francesca Michielin volto Sky Nature, "non sono Greta italiana"

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Francesca Michielin e Sky. Per sensibilizzare sui cambiamenti climatici. La cantautrice, che più incarna la consapevolezza ambientale tra i giovani, è il nuovo volto di Sky Nature e dal 6 marzo alle 21.15 (disponibile anche on demand e in streaming su Now) debutta in veste di intervistatrice in "Effetto Terra - Guida pratica per terrestri consapevoli", la nuova produzione originale Sky dedicata a come rispettare il pianeta con comportamenti virtuosi quotidiani.

"Servono azioni concrete per il nostro pianeta, da compiere tutti i giorni, iniziando dai piccoli gesti quotidiani - ha spiegato Michielin -: dall'uso delle borracce anziché quello delle bottiglie di plastica, alla scelta dei marchi di vestiti che hanno un'etica verso l'ambiente, ai prodotti di beauty. Mi piacerebbe che passasse il messaggio che dobbiamo rispettare e amare il nostro pianeta, anche con i piccoli gesti. Non serve poi molto". Il pensiero va subito a Greta Thunberg, la giovane attivista che ha smosso il mondo con la sua protesta. "No, non sono la Greta italiana, ma la ammiro molto ed è per me fonte di grande ispirazione. Commuovono i tanti giovani che scendono nelle piccole e grandi piazze del mondo per chiedere di essere ascoltati. E' indicativo di un'urgenza: ormai non ci rimane molto tempo per salvare il pianeta".

Sei le puntate di Effetto Terra, durante le quali Francesca Michielin approfondirà alcuni dei temi centrali nel dibattito contemporaneo su ecologia e sostenibilità: moda sostenibile, energie rinnovabili, inquinamento atmosferico, cibo sostenibile, inquinamento da materie plastiche, cosmetici e detersivi sostenibili. Un viaggio, declinato molto al femminile, che la porterà in alcuni dei luoghi simbolo della ricerca per una nuova eco-sostenibilità e conoscere le persone, i progetti, i pensieri, e i sentieri da seguire e costruire per salvare la Terra. (ANSA).