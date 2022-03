Cip e ciop agenti speciali tornano su Disney+ da 20 maggio

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Cip e Ciop Agenti Speciali, un ritorno atteso da 30 anni, la commedia d'azione che fonde animazione CGI e live-action ritrova le ex star televisive di Disney Afternoon nella Los Angeles dei giorni nostri. Il film debutterà il 20 maggio 2022 in esclusiva su Disney+ che ha diffuso il primo trailer e un nuovo poster. Nella versione italiana le voci Raoul Bova e Giampaolo Morelli che doppieranno rispettivamente i protagonisti Cip e Ciop. Il personaggio di Monterey Jack avrà invece la voce di Jonis Bascir. Il film è diretto da Akiva Schaffer (Saturday Night Live), scritto da Dan Gregor e Doug Mand (Crazy Ex-Girlfriend) ed è prodotto da Todd Lieberman (Wonder) e David Hoberman (La Bella e la Bestia), mentre Alexander Young (Extinction) e Tom Peitzman sono gli executive producer.

L'effetto nostalgia è più che assicurato: non soltanto perché si tratta di un reboot (e non di un remake, come specifica lo slogan del film) dell'amata serie anni Novanta, ma anche per le tecniche d'animazione utilizzate. Cip e Ciop Agenti Speciali, Cip e Ciop vivono tra i cartoni animati e gli umani nella Los Angeles dei giorni nostri, ma le loro vite ora sono molto diverse. Sono passati decenni da quando la loro serie televisiva di successo è stata cancellata, e Cip ha ceduto a una vita di ordinaria quotidianità di periferia come assicuratore. Ciop , nel frattempo, ha subito un intervento di chirurgia CGI e lavora nel circuito delle convention nostalgiche, alla disperata ricerca di rivivere i suoi giorni di gloria. Quando un ex membro del cast scompare misteriosamente, Cip e Ciop devono ricucire la loro amicizia spezzata e vestire nuovamente i panni di Agenti Speciali per salvare la vita del loro amico. (ANSA).