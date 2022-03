Euphoria è secondo show più visto su Hbo dopo Il Trono di Spade

(ANSA) - NEW YORK, 01 MAR - 'Euphoria' è il secondo show più visto su Hbo dal 2004 dopo 'Il Trono di Spade'. Lo riferisce la stessa piattaforma in streaming. L'ultimo episodio della serie televisiva statunitense creata e scritta da Sam Levinson e basata sull'omonima miniserie israeliana ideata da Ron Leshem è stato visto da una media di sei milioni e 600 mila spettatori.

La seconda serie ha avuto una media superiore ai 13 milioni di spettatori e secondo Hbo va verso i 19 milioni negli Stati Uniti.

Euphoria - secondo quanto riferisce Twitter - può vantare anche un altro primato, quello del maggior numero di tweet nell'ultimo decennio, sempre in Usa: oltre 34 milioni.

Hbo ha già annunciato che la serie sarà rinnovata per una terza stagione. (ANSA).