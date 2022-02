L'amica geniale, spunta Alba Rohrwacher, Lenù adulta

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - La scena finale della terza stagione dell'Amica geniale, storia di chi fugge e di chi resta, dai romanzi bestseller di Elena Ferrante, andata ieri in onda il 27 febbraio su Rai1 (la puntata si è aggiudicata la prima serata con 4 milioni 191 mila spettatori) con la regia di Daniele Luchetti, mostra Elena Greco e Nino Sarratore (Francesco Serpico) finalmente su un aereo per la Francia, pronti a vivere la loro storia d'amore. Dopo aver lasciato Pietro Airota, Lenù è determinata ad ascoltare il suo cuore, iniziando una storia con la persona di cui è stata innamorata sin da bambina. Elena si alza dal sedile passeggero per andare in bagno e vediamo a quel punto che nello specchio c'è il riflesso della Elena che verrà: si tratta di Alba Rohrwacher, voce narrante dell'intera serie fin dal 2018, ma anche compagna di Saverio Costanzo (regista delle prime due stagioni e che firma anche la sceneggiatura della terza e sorella di Alice che ha diretto due puntate della seconda). Più che una notizia una conferma, attesa da più di un anno perché già anticipata da insistenti indiscrezioni.

La serie ci lascia con Lenù sull'aereo, una bellissima Margherita Mazzucco, l'attrice diciannovenne che ha incarnato Elena Greco per tre stagioni della serie Hbo - Rai Fiction di successo, con le onde nei capelli e gli occhiali enormi che si guarda allo specchio cercando se stessa, e cosa vede? Dall'altra parte c'è la brava e pluripremiata Rohrwacher, con gli stessi occhiali e un sorriso compiaciuto, quello della maturità, sul volto morbido di una donna determinata e passionale. Sarà lei la Lenù grande, quella che troveremo nella quarta e ultima stagione: Storia della bambina perduta.

Ora che sappiamo chi sarà l'Elena della quarta stagione, la domanda è chi interpreterà Lila? Il nome dell'attrice che prenderà il posto di Gaia Girace non è stato ancora reso noto, ma tra i nomi che circolano sul web il più indicato quello di Irene Maiorino (c'è chi giura di averla colta in un frame).

