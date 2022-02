La7: torna Chernobyl, serie su incidente nucleare

La7 sceglie di riproporre in prima serata alle 21.15 - lunedì 28 febbraio - i primi tre episodi di Chernobyl, la serie cult ispirata al più grave incidente nucleare della storia, accaduto 36 anni fa nell'omonima città ucraina, allora ancora parte dell'Unione Sovietica.

Premiata con due Golden Globe e tre Emmy Awards, la serie ripercorre le vicende legate all'esplosione all'interno del reattore nucleare che il 26 aprile 1986 causò la dispersione di tonnellate di fughe radioattive. Lo scenario apocalittico richiama gli scenari attuali della guerra che negli ultimi giorni risveglia la paura al confine tra Bielorussia e Ucraina, dove non lontano da Kiev i soldati russi hanno provato a occupare la dismessa centrale atomica, preannunciando il pericolo di una 'seconda Chernobyl'.

Scritta da Craig Mazin e diretta da Johan Renk, Chernobyl vede protagonisti la coppia di attori britannici formata da Jared Harris, nel ruolo di Valerij Alekseevič Legasov, scienziato scelto dal Cremlino per indagare sul disastro, ed Emily Watson, nei panni di Ulana Khomyuk, fisica nucleare; entrambi al fianco dello svedese Stellan Skarsgård, che interpreta invece Boris Ščerbina, capo dell'ufficio per il Combustibile e l'Energia del Governo Sovietico. (ANSA).