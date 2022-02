Tv: fiction Rai, tra nuove Merini, Claps. Morante

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Due serie evento per Rai1, dalla 'Storia' di Elsa Morante al 'Conte di Montecristo', una collection su alcune grandi personalità femminili che hanno segnato l'arte, la cultura e la politica del nostro Paese, come Alda Merini - La poetessa dei Navigli, o Tina La partigiana, storie crime come il caso Erica Claps, l'arrivo di attori del calibro di Sabrina Ferilli e Fabrizio Bentivoglio e molti sequel delle serie più amate. Il nuovo piano di Rai Fiction, approvato dal Cda di viale Mazzini, presentato dalla direttrice Maria Pia Ammirati. Tra le novità Francesca Archibugi al timone della serie tratta dalla 'Storia' di Elsa Morante. 'Il conte di Montecristo', è il progetto di una copoduzione internazionale, che ha affidato l'adattamento del romanzo di Alexandre Dumas a Sandro Petraglia. Il tv movie d'autore su Alda Merini, è scritto e diretto da Roberto Faenza. Tina, partigiana della democrazia, è la biografia della prima ministra nella storia della Repubblica italiana, poi Presidente della Commissione d'inchiesta sulla Loggia P2. 'Fiori sopra l'inferno', dal best-seller di Ilaria Tuti. Un thriller tra le montagne con Elena Sofia Ricci nei panni di una profiler della polizia alle prese con una scia di omicidi e la lotta contro l'Alzheimer. Un tv movie su 'Fernanda Wittgens', la prima direttrice della Pinacoteca di Milano. Nel solco del true crime Blood on the Altar - Il caso Claps, ricostruisce uno dei più sconvolgenti casi di cronaca nera del passato recente. Il femminile è anche al centro di nuovi appassionanti dramedy. Tra questi, Gloria, che segna il grande ritorno di Sabrina Ferilli diva degli anni 90. Per Rai 2 titoli che spingono sulla novità del linguaggio.

Terza stagione per Mare fuori continuano le vicende del gruppo di giovani detenuti dell'Istituto Penale Minorile. Un debutto Il commissario Charitos: Fabrizio Bentivoglio veste i panni del personaggio nato nelle pagine dello scrittore armeno naturalizzato greco Petros Markaris. Tornano Il commissario Ricciardi e Le indagini di Lolita Lolobosco ma anche a Un Passo dal Cielo. Per cirane alcuni. (ANSA).