A Striscia la notizia Gerry Scotti con Francesca Manzini

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Dopo il successo dell'inedita coppia Toffanin-Greggio, da lunedì 28 febbraio torna al timone di Striscia la notizia Gerry Scotti affiancato da Francesca Manzini.

I due rimarranno alla guida del Tg satirico di Antonio Ricci fino al 26 marzo.

Per Gerry Scotti sarà la dodicesima edizione a Striscia - con oltre 380 puntate all'attivo - e la terza al fianco di Francesca Manzini: «Per me tornare a Striscia è come tornare a casa, e tornare a Striscia con la Manzini è come tornare a casa e trovarla tutta sottosopra! Allora, o ci sono stati i ladri o c'è stata la Manzini! Per fortuna c'è stata la Manzini… Quindi sopporterò questa ventata di entusiasmo e anche di fisicità e di divertimento, e insieme ci godremo un bel mese dietro al mitico bancone di Striscia».

Per Francesca Manzini, che ha iniziato a Striscia come sosia di Mara Venier in uno dei deepfake del programma, è il terzo anno consecutivo in conduzione: «Quest'anno nella "mia" Striscia sarò la voce della leggerezza, ma sempre con qualche chilo in più di simpatia! Non vedo l'ora di riabbracciare il mio Gerry e per ultimo (ma sempre primo) ringraziare Antonio Ricci per l'opportunità». (ANSA).