Pachinko drama in tre lingue il 25/3 su Apple TV+

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Tutto inizia con un amore proibito dal tono intimo per diventare una saga di portata epica che viaggia tra Corea, Giappone e America, raccontando una storia indimenticabile di guerra e pace, amore e perdita, trionfo e resa dei conti. "Pachinko - La moglie Coreana" e' l'attesa serie drammatica, con un cast internazionale, che sarà presentata in anteprima mondiale il 25 marzo su Apple TV+, di cui sono state svelate le prime immagini e il trailer. La serie, composta da otto episodi e raccontata in tre lingue, coreano, giapponese e inglese, debutterà con i primi tre episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale, ogni venerdi' fino al 29 aprile. Basata sull'omonimo bestseller del New York Times, "Pachinko" e' scritta e prodotta da Soo Hugh ("The Terror", "The Killing"), che ha ideato la serie di cui e' anche showrunner. Kogonada e Justin Chon sono produttori esecutivi e hanno diretto quattro episodi ciascuno, con Kogonada alla regia del pilot. "Dicono che ci sono quei progetti che arrivano e ti cambiano radicalmente, sia come regista, che come persona.

Indubbiamente, 'Pachinko' e' quel progetto per me", ha detto Soo Hugh. "Non solo questa e' la storia di miei antenati, e' il mio tributo a loro, a tutti i Sunja sepolti nel profondo della storia della nostra famiglia. È stato un onore incredibile dare vita a questa serie con un cast e una troupe di persone dotate e appassionate". A partire dalla Corea del Sud all'inizio del 1900, la saga viene raccontata attraverso gli occhi della straordinaria matriarca Sunja ( Yuh-Jung Youn) che trionfa contro ogni previsione, e contrappone la sua storia a quella di suo nipote, Solomon, ambientata negli anni '80. Nel caste Minho in quello di Hansu, Jin Ha in quello di Salomone e Minha Kim in quello dell'adolescente Sunja. Anna Sawai veste i panni di Naomi, Eunchae Jung quelli del giovane Kyunghee; Inji Jeong è Yangjin, Jimmi Simpson è Tom Andrews, Junwoo Han è Yoseb.

Troviamo anche Kaho Minami nel ruolo di Etsuko, Steve Sanghyun Noh nel ruolo di Isak, Soji Arai in quello di Mozasu e Yu-na Jeon in quello della giovane Sunja (ANSA).