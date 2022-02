A C'è Posta per te Totti e Bova

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Francesco Totti, ex capitano della Roma il grande campione e bandiera del calcio italiano domani in prima serata su Canale5 sarà ospite di Maria de Filippi su Canale 5 nel suo people show "C'è Posta per Te". Oltre a lui anche l' amatissimo attore Raoul Bova. Nessuna rivelazione per gli amanti del gossip sui rumors che stanno impazzando su giornali e siti in questi giorni sulla crisi tra lo sportivo le maoglie, la punta come è noto è registrata partecipa per fare una sopresa a delle storie affrontate dal porgramma ideato e condotto da Maria De Filippi. (ANSA).