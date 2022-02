Tv: Killing Eve 4, il capitolo finale serie dal 28 febbraio

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Le abbiamo lasciate, pronte a dirsi addio, in un tumultuoso e toccante incontro sul Tower Bridge. Eve 4, il capitolo finale in 8 episodi, dell'appassionante e pluripremiata serie thriller-drama sarà disponibile, in esclusiva su TimVision, dal 28 febbraio, con appuntamento settimanale, a poche ore dalla messa in onda negli USA.

Nell'ultimo capitolo di questa appassionante storia, tratta dal romanzo Codename Villanelle di Luke Jenning, l'ex agente dell'MI5, Eve Polastri (Sandra Oh), e la killer sociopatica, Villanelle (Jodie Comer), dopo essersi amate, odiate e quasi uccise arrivano alla resa dei conti, pronte a venire a capo del loro ossessivo rapporto. Le due protagoniste rinnegano le loro rispettive identità e le loro strade sono momentaneamente divise. Mentre Eve è totalmente concentrata sulla sua sete di vendetta, Villanelle è alla ricerca di un riscatto morale e di una nuova vita in una comunità religiosa.

Nel cast anche Fiona Shaw, nei panni di Carolyn, che continua senza sosta a dare la caccia ai Dodici e ai mandanti dell'azione che ha coinvolto Kenny (Sean Delaney).

La serie, ideata da Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) e prodotta da Sid Gentle Films Ltd. per BBC America, vede al timone della sceneggiatura di questo gran finale la showrunner Laura Neal (Sex Education), che ha raccolto il testimone da Phoebe Waller-Bridge (stagione 1), Emerald Fennell (stagione 2) e Suzanne Heathcote (stagione 3).

Killing Eve ha registrato un incredibile successo di critica e pubblico trionfando ai BAFTA Television Awards 2019, aggiudicandosi i premi della miglior serie drammatica, miglior attrice protagonista per l'interpretazione di Jodie Comer (Villanelle) e miglior attrice non protagonista per Fiona Shaw (l'agente Carolyn del MI5). Sandra Oh ha vinto per questa serie il Golden Globe nel 2018 e il Critics' Choice Award 2019.

Su TimVision sono disponibili in esclusiva le prime tre stagioni della serie. (ANSA).