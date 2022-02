Per Diaco un nuovo programma sui giovani da settembre su Rai2

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Pierluigi Diaco condurrà da settembre, nel primo pomeriggio di Rai2, un nuovo programma dedicato al dialogo intergenerazionale: un format innovativo, con tanti giovani in studio e in collegamento, destinato ad abbassare l'età media del target di rete e a prendere il posto di Detto fatto. Il progetto originario per Diaco era in realtà - a quanto si apprende - in due parti, con un talk classico affidato al giornalista che sarebbe dovuto partire nei mesi estivi, nel pomeriggio di Rai1, ma che sarebbe stato accantonato per i tagli al budget.

E' l'orientamento che filtra da Viale Mazzini. Nei giorni scorsi, dopo le anticipazioni di Dagospia, nelle indiscrezioni riportate da alcuni quotidiani si era parlato di un interessamento della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a favore del giornalista.

Per i mesi estivi, lo spazio che era stato immaginato su Rai1 per Diaco dovrebbe essere coperto anticipando l'orario della Vita in diretta. A settembre dopo il programma di Diaco, che andrà in onda alle 15.15, è allo studio un nuovo programma simile a Detto fatto, ancora allo studio incentrato sui temi di costume, ma profondamente rinnovato. (ANSA).