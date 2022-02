tivùsat, tempo di roadshow

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Il 24 febbraio parte dalla Liguria il roadshow di tivùsat. Un tour in nove tappe che terminerà il 10 novembre e che ha l'obiettivo di formare ed informare tecnici installatori, rivenditori di elettronica di consumo e albergatori sulle peculiarità dell'offerta editoriale e tecnologica della piattaforma satellitare gratuita. Giovedì mattina gli ospiti sono attesi in provincia di Savona, presso il Centro Congressi Loano 2 Village. Ad aprire i lavori sarà Luca De Bartolo, marketing & sales director di tivù srl; a seguire Giuseppe Borea, consulente dal 2009 di tivù srl; Giovanni Maria Dettori, responsabile disponibilità reti multipiattaforma Rai; Riccardo Armussi, senior product marketing manager per SmarDTV; Gianfranco Giardina, direttore del sito Dday.it; e Davide Rossi, direttore generale Aires (Associazione italiana retailer elettrodomestici specializzati). A chiudere i lavori, infine, il ceo tivùsat Alberto Sigismondi.

IL GIRO D'ITALIA - Nel corso delle nove tappe del tour si potranno saggiare le potenzialità del bouquet di tivùsat che con più di 60 canali in alta definizione e 4K è in grado di offrire già oggi una qualità televisiva che il digitale terrestre riuscirà ad offrire forse domani. Ma lo scopo del roadshow sarà anche quello di mostrare l'intera "galassia" che ruota intorno a tivùsat fatta di rivenditori certificati e installatori qualificati e tempestivi nell'intervento.

I PARTECIPANTI - Al Road Show HHMI (Home Hospitality Multimedia Integration) oltre a tivùsat partecipano quattro network italiani formati da installatori certificati e le migliori aziende che commercializzano parabole, centrali digitali e devices certificati tivùsat. Siamo alla vigilia di una vera e propria fiera itinerante della tv, in grado di tratteggiare oltre al "Sistema Hospitality tivùsat" anche un quadro esaustivo del panorama del piccolo schermo sia dal punto di vista editoriale sia tecnologico. (ANSA).