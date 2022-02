Sanremo: Fiorello, Amadeus farà quarto e quinto e io ci sarò

"Amadeus ha già accettato di fare il quarto e quinto Festival e io ci sarò. Addirittura andrò a Sanremo due mesi prima". Fiorello ironizza come sempre, mentre al telefono in diretta con Amadeus, ospite di Fabio Fazio nella puntata di ieri sera di Che tempo che fa, annuncia a modo suo che Ama ha accettato la direzione artistica di Sanremo per il 2023 e per il 2024. Fiorello risponde all'amico che in una puntata di Porta a Porta qualche giorno fa aveva detto: "Non so se ci sara' il quater ma se ci sara' , sara' solo se lui (Fiorello ndr) sara' presente sul palco". (ANSA).