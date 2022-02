Giorgia Trasselli, da Casa Vianello ad Alda Merini

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - In questi giorni è in tv con il ruolo di Bice, sempre una tata, nella fortunata fiction Mediaset Fosca Innocenti (con protagonista Vanessa Incontrada) che ha debuttato da poco su Canale 5 con ottimi ascolti, ma Giorgia Trasselli si è da sempre divisa tra tv e teatro, suo grande amore. Il mese di febbraio è fitto di impegni importanti per questa attrice versatile, dal carattere garbato, romana, classe 1950, che tutti hanno imparato a conoscere ed amare con il ruolo della tata di Casa Vianello. L'artista il 20 febbraio debutta a Roma con lo spettacolo "Indagine su Alda Merini: non fu mai una donna addomesticabile" (ancora in tour "Parenti serpenti").

L'ANSA l'ha raggiunta in vista anche dell'uscita il 4 marzo del suo primo libro scritto con Massimiliano Benaggio, 'Giorgia Trasselli. Scusi lei ha fatto Teatro?' La prefazione è di Lello Arena (con lui anche nello spettacolo Miseria e Nobiltà), e Andrea Roncato. In parte il volume analizza il successo di Casa Vianello, per poi approfondire la conoscenza di questa attrice e la sua carriera, in un'intervista curiosa. Nella conversazione con l'ANSA Trasselli confessa che Casa Vianello le ha effettivamente regalato una popolarità inattesa insieme all'amicizia preziosa con la coppia di attori durata fino alla loro scomparsa. "Non me lo aspettavo tanto successo, anche se Sandra e Raimondo hanno rappresentato un tempo di recitazione e comicità innovativa, garbata, che non a caso è stata amata ancora prima ed è continuata per generazioni. Mi mancano molto, sono stati una grande scuola, due veri amici commoventi entrambi".

Lei ha iniziato presto a lavorare? "Nel 1977 arrivai al Teatro Stabile di Roma, diretta da Luigi Squarzina in Misura per misura. Poi una serie di grandi spettacoli da protagonista. Al fianco di Sergio Endrigo nella commedia Uno scialle per Carlotta, quindi con Luigi Tani in Due estati a Vienna, nel 1987 mentre ero in tournée per uno spettacolo diretta da Giancarlo Sbragia ho partecipato al casting che mi ha cambiato la vita".

Adesso debutta lo spettacolo su Alda Merini, la poetessa dei Navigli? "Domenica 20 Febbraio al teatro Marconi di Roma, poi ci sono varie tappe, Alda è ancora oggi portatrice - risponde l'attrice - di importanti temi e di rivoluzioni umane e sociali". (ANSA).