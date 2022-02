Francesca Fagnani, a Belve spalle dritte ma anche tenerezza

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Due sgabelli scomodi, "per non rilassarsi mai e restare sempre con le spalle dritte, io per prima". Ma anche una porta aperta alla tenerezza, "perché se ti metti a nudo, poi il dolore emerge e l'intimità colpisce. In fondo, ognuno è belva a modo proprio". Con il sorriso, e un approccio ironico e graffiante, Francesca Fagnani è pronta per tornare su Rai 2 con la nuova stagione di "Belve", il programma da lei ideato e condotto, in onda dal 18 febbraio tutti i venerdì, in seconda serata. Dieci le puntate di questa seconda edizione del programma, ciascuna scandita dalle interviste senza filtri né sconti a donne forti, spigolose e forse non amabili, ma capaci di aggredire la vita: nella prima puntata le ospiti sono Pamela Prati ed Elettra Lamborghini, poi sono attese Paola Taverna, Ilary Blasi, Aurora Ramazzotti, Serena Grandi, Roberta Bruzzone, Anna Maria Bernini, la prima medaglia d'oro del pugilato Irma Testa, un'ex camorrista e qualche uomo ben selezionato, come Morgan, il primo ad aver confermato. "Sto aspettando la risposta di Matteo Salvini. Invece Giuseppe Conte mi ha detto di no", racconta Francesca Fagnani in un'intervista all'ANSA, precisando: "il criterio che uso per gli ospiti, uomini o donne, è sempre lo stesso, la personalità forte e il coraggio di affrontare la vita all'attacco". E' difficile sedersi sullo sgabello di "Belve", non solo perché è scomodo, ma perché bisogna accettare un'intervista che è una sorta di braccio di ferro. "Sì, ma in molti mi hanno chiesto di partecipare, perché se la prendi come un gioco e sai giocare, alla fine vinci", afferma, "io non invito chi presenta libri o film, ma solo persone che hanno aspetti interessanti da rivelare. Quando mi preparo per le interviste cerco di tutto, privilegiando elementi che possano far conoscere informazioni inedite, o magari partendo anche da cose già note ma osservate da un altro punto di vista". (ANSA).