Inventing Anna, su Netflix una storia vera

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Chi è Anna Delvey? All'anagrafe Sorokin, Anna è stata la protagonista di una truffa milionaria, che ha coinvolto colossi bancari e facoltosi appartenenti all'upper class di New York, finita con il suo arresto per truffa e frode nel 2017. Shonda Rhimes, la brillante showrunner che per Netflix ha già prodotto "Bridgerton", "Le Regole del Delitto perfetto" e "Greus Anatomy", per citarne alcune, le ha dedicato una storia di cui questa volta è anche creatrice e che punta a raccontarne ascesa e poi caduta. S'intitola "Inventing Anna" ed è in streaming su Netflix dall'11 febbraio. Composta da 10 episodi della durata di 60 minuti, la serie e' firmata da Shonda Rhimes e la produzione esecutiva sara' curata da Betsy Beers. Il cast principale e' formato da Anna Chlumsky (Veep - Vicepresidente incompetente) nel ruolo della giornalista Vivian, l'attrice Julia Garner (Ozark, Dirty John) in quello di Anna Delvey, che da' il nome alla serie, mentre Katie Lowes (Scandal) è Rachel, una follower di Anna disposta a tutto; Laverne Cox (Orange Is the New Black) interpreta Kacy Duke, manager di celebrities e life coach risucchiata dal vortice di Anna, e Alexis Floyd (The Bold Type) è Neff, un'aspirante regista. In attesa del processo a suo carico, l'ereditaria forma un oscuro e divertente legame di amore e odio con Vivian, che sfida il tempo per risolvere il piu' grande mistero che affligge New York: chi e' davvero Anna Delvey? La serie si ispira all'articolo di Jessica Pressler, anche produttrice dello show, How Anna Delvey Tricked New York's Party People, pubblicato sul New York Magazine.

La ricostruzione dei fatti è affidata al personaggio di una giornalista, Vivian Kent (Anna Chlumsky), che per lavorare a un ritratto di Anna si trova a ripercorrerne le gesta, coinvolgendo (ex) amici e collaboratori della ragazza. Ciascuno di loro le offre una prospettiva su ciò che è accaduto e una versione differente di Anna. Ereditiera, fashionista, esperta d'arte, donna inavvicinabile dal gusto impeccabile o wannabe: sono tanti i volti che la ragazza ha mostrato di sé. (ANSA).