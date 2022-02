Iacona, la pandemia non ci ha insegnato nulla, servono fondi

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - "I politici non hanno compreso l'insegnamento che viene dalla pandemia e cioè: mai più un euro in meno per la sanità. Invece, siamo punto e accapo. Assistiamo a una scommessa mancata. Mancano medici e infermieri, occorre investire sulla medicina del territorio. Gli ospedali ne escono con le ossa spezzate, con liste d'attesa lunghissime. La quota per la sanità prevista dal Pnrr è troppo bassa, la salute non può essere sempre la cenerentola". Riccardo Iacona torna con un nuovo ciclo di PresaDiretta, otto appuntamenti dal 7 febbraio ogni lunedì in prima serata su Rai 3, dedicando una delle puntate allo stato della sanità pubblica, a due anni dall'inizio della pandemia.

Nella puntata d'esordio un'inchiesta dello stesso Iacona sui concorsi pilotati nelle università, come emerge da diverse inchieste della magistratura. "E' di questi giorni la notizia del ricercatore Giambattista Scirè che dopo 11 anni di ricorsi vinti è finalmente riuscito ad ottenere il posto che gli spettava, dopo che l'università di Catania si è ripetutamente rifiutata di eseguire le sentenze - spiega -. E' quello che succede ovunque. I concorsi sono pilotati, non si entra per merito, ma per l'appartenenza ad un clan. Siamo andati all'estero e abbiamo visto che lì non funziona come da noi: ci sono fondi per la ricerca e vincono i migliori".

Tra gli altri temi delle puntate: il mondo del lavoro, malpagato e sfruttato; la nuova criminalità digitale e gli attacchi informatici ad aziende e istituzioni; gli animali domestici diventati come figli; la nuova Guerra Fredda, tra Stati Uniti e Cina; l'Europa dei muri e le vite sospese dei migranti. Focus poi su uno dei temi da sempre al centro del programma di Rai3: il clima ormai fuori controllo. (ANSA).