Sanremo: Giovanna, il mio Festival da first lady

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Da tre anni first lady a Sanremo, Giovanna Civitillo è raggiante. "Da quando mio marito è il conduttore e direttore artistico ci siamo visti meno perché è molto più impegnato. E' aumentata la fatica - racconta all'ANSA - è aumentato il lavoro, ma sono cresciute anche la gioia e la soddisfazione. Quando ci sono questi risultati di ascolto ti ripagano della tanta fatica, che vedo sul volto di Ama e che, di riflesso, vivo anch'io. Lui merita questo risultato straordinario".

Com'è Amadeus come papà, come marito, come professionista? "Eccezionale, super, un papà affettuoso e presente, un marito adorabile, un lavoratore straordinario per me", risponde Giovanna che con lui ha un figlio, Josè, di 13 anni. Avrà qualche difetto quest'uomo? "In casa tanti - rivela - non ha alcun tipo di manualità, non sa neanche svitare una lampadina.

Faccio tutto io. Anche sul fronte tecnologia zero: con lui non parlare di telefoni, computer, niente. Faccio tutto io". Zero anche per i social. Il famoso profilo di coppia su Instagram "è mio - sorride Giovanna - e Amadeus si accolla al mio perché non è social e non vuole esserlo. Mi piace però questa cosa. Più mi criticano più mi piace il profilo di coppia", aggiunge.

Sempre in prima fila in platea con abiti elegantissimi (in giallo la prima sera, rosso la seconda, nero la terza e quarta e colore, a sorpresa, per la quinta e ultima), Giovanna Civitillo giura di non avere avuto la tentazione di scendere la scalinata dell'Ariston per affiancare il marito. "Mai pensato. Salgo sul palco alla fine delle serate, a telecamere spente, per fare la foto di rito con mio marito", racconta. Se qualcuno definisce Amadeus maschilista per il ruolo delle co conduttrici nel Festival , Giovanna si accende: "Chi pensa di lui una cosa del genere è pazzo. E' un vero gentleman, altro che maschilista. Non c'è nessun uomo come lui".

Da sabato 12 febbraio per cinque settimane su Rai1 andrà in onda Affari tuoi formato famiglia e Giovanna sarà al fianco di Ama in trasmissione. "La famiglia Amadeus accoglierà le famiglie che verranno a giocare. Io e lui saremo come a casa, ci stuzzicheremo, sarò la sua spalla in questo viaggio". (ANSA).