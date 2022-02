Rai: lezioni de La scuola in Tivù su Rai Scuola (canale 146)

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Lunedì 7 febbraio, "La scuola in Tivù" - su Rai Scuola (canale 146) e RaiPlay - propone queste lezioni: 08.30 - Inglese: "The world of work", tenuta dalla professoressa Anna Bennett del Liceo Linguistico Europeo - Collegio Pio X di Treviso (replica alle 16.30) 09.00 - Scienze: "Il metodo scientifico/1 Che cos'è", con la professoressa Elisa Scirocchi dell'I.S. "G. Marconi" di Civitavecchia e Claudio Casali, docente in pensione (replica alle 17) 09.30 - Teatro e letteratura: "La grande lezione di Eduardo", con la professoressa Federica Vicino del Liceo Artistico "Misticoni Bellisario" di Pescara (replica alle 17.30) 10.00 - Matematica: "Calcolo Differenziale/2 Derivata e pendenza di una curva", con la professoressa Paola De Paolis dell'IIS "Guglielmo Marconi" di Civitavecchia (Rm) (replica alle 18) 20.30 - La scuola in tv per gli adulti - L'energia del movimento Gli orari delle lezioni sono consultabili al link http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-scuola-in-tv-gli-orari-d elle-lezioni/45140/default.aspx, mentre le lezioni divise per unità didattica sono su https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/ (ANSA).