Amadeus, Fantasanremo? nessuna mancanza di rispetto

(ANSA) - SANREMO, 04 FEB - "Nessuno ha mai voluto mancare di rispetto al festival della musica italiana con il Fantasanremo".

Amadeus non sembra turbato dallo spazio che il gioco social ha progressivamente preso durante le serate, arrivando ieri sera a far modificare a Dargen D'Amico il suo testo, sostituendo Zio Pino con Zia Mara.

"E' un gioco di 25 cantanti in gara, e anche questo fa cambiamento, rispecchia la realtà in cui viviamo. Non possiamo fare un festival chiuso in una scatola, sempre uguale a se stesso - ha aggiunto -. Mi piace quando certe scatole vengono rotte. Nessuno manca di rispetto verso se stesso, verso l'interpretazione o verso la gara. E' un gioco che coinvolge milioni di persone". (ANSA).