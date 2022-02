Trono di Spade, apre tour ufficiale in studios N. Irlanda

(ANSA) - LONDRA, 03 FEB - I tanti fan rimasti con l'amaro in bocca quando nel 2019 si è conclusa dopo otto stagioni l'acclamata serie del Trono di Spade (Game of Thrones) da domani hanno di sicuro un luogo per un loro 'pellegrinaggio' e non poteva che essere in Irlanda del Nord, dove sono state girate gran parte delle riprese. Apre al pubblico il tour ufficiale all'interno dei Linen Mill Studios di Banbridge, a circa 40 chilometri a sud di Belfast, per rivivere le avventure del fantastico mondo di Westeros. L'esperienza interattiva targata Warner Bros. Themed Entertainment si sviluppa su oltre 10.000 metri quadrati nei quali fra luci soffuse e scenari fantasy si può esplorare una vasta gamma di set originali, costumi, oggetti di scena e pezzi di scenografia, con l'obiettivo di portare i visitatori più vicino che mai ai Sette Regni. Sono stati aperti luoghi accessibili sino ad ora solo alla fantasia come la Sala Grande di Grande Inverno, dove Jon Snow è stato proclamato "Re del Nord", l'imponente trono di Dragonstone di Daenerys Targaryen, le armi e gli effetti visivi di Game of Thrones. Si può perfino saperne di più sulla maestria e gli artigiani che hanno contribuito a portare sullo schermo lo show. Per dare vita a Westeros l'esperienza sensoriale si avvale di un design e di una tecnologia all'avanguardia in grado di evocare l'epica geografia dello show: Approdo del Re, Grande Inverno, Roccia del Drago, La Barriera e le terre oltre. Tutto per far rivivere la serie creata da David Benioff e D. B. Weiss e nata come adattamento televisivo del ciclo di romanzi 'Cronache del ghiaccio e del fuoco' (A Song of Ice and Fire) di George R. R.

Martin. In attesa che arrivi 'House of the Dragon', il primo spin-off del Trono di Spade previsto per quest'anno. (ANSA).