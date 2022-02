Sanremo: sul palco la carabiniera che salvò donna dal suicidio

(ANSA) - SANREMO, 03 FEB - Sul palco dell'Ariston stasera a Sanremo ci sarà anche Martina Pigliapoco, la carabiniera che a ottobre 2021 ha salvato una donna dal suicidio che voleva gettarsi nel vuoto da un ponte tibetano, a Perarolo in Veneto.

Dopo un colloquio di tre ore sospese a centinaia di metri convinse la donna a desistere. Lo annuncia Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai1, in conferenza stampa.

Per il suo gesto coraggioso è diventata Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. (ANSA).