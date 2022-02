Pubblico ringiovanisce, share 76% su ragazze 15-24 anni

(ANSA) - SANREMO, 03 FEB - Dopo le prime due serate del festival di Sanremo di quest'anno, "il pubblico complessivamente è ringiovanito: l'età media è di 52.8 anni, dai 54.7 del 2020 e 53.7 del 2021. La componente non consueta del pubblico dell'ammiraglia è ringiovanita in modo straordinario". A dirlo è il direttore di Rai1 Stefano Coletta.

La media cresce di 2.5 punti di share sul 2020 e di ben 13.7 punti rispetto all'anno scorso. Coletta segnala il 62% di share sul pubblico dei laureati e "il picco nelle donne 15-24 anni che arrivano al 76%, record di sempre, +12% rispetto al 2020 e 2021".

Il direttore di Rai1 sottolinea in particolare la "voluntas di denuncia contemporanea, autentica sia nel caso di Lorena Cesarini sia nella satura di Zalone che hanno ribadito che i comportamenti privati non coincidono spesso con il moralismo che impera, un atto di denuncia sebbene in leggerezza". (ANSA).