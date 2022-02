Le fate Ignoranti la serie, dal 13 aprile su Disney+

Disney+ diffonde le prime immagini de Le Fate Ignoranti, la nuova serie originale italiana di Ferzan Ozpetek, il cui promo ha fatto capolino durante la pause pubblicitarie della seconda serata della 72° edizione del Festival di Sanremo.

Il romantic drama tratto dall'omonimo film campione d'incassi e fenomeno culturale sarà disponibile in esclusiva dal 13 aprile su Star all'interno di Disney+. Proprio il regista turco ha guidato il progetto che in 8 episodi racconterà una storia che ricalca quella del film ma ha nuovi protagonisti tra cui Luca Argentero, Cristiana Capotondi ed Eduardo Scarpetta, Serra Yilmaz, Ambra Angiolini, Carla Signoris, Anna Ferzetti, Filippo Scicchitano.

Per Le Fate Ignoranti, Mina interpreta "Buttare l'amore", il brano originale e sigla della serie, anticipato nell'inedito contenuto trasmesso durante la kermesse. Come il film, la serie - scritta dallo stesso Ozpetek, Gianni Romoli, Carlotta Corradi e Massimo Bacchini - partirà dal racconto di un tradimento per esplorare una commovente storia amicizia e inaspettate relazioni interpersonali. Stando alla sinossi diffusa da Disney+, "quando Massimo (Luca Argentero) il marito di Antonia (Cristiana Capotondi), viene ucciso in un incidente d'auto, la donna scopre che suo marito aveva una relazione omosessuale con un uomo di nome Michele (Eduardo Scarpetta). Antonia, devastata dalla notizia, si ritroverà a stringere un'amicizia inaspettata e commovente con Michele e la sua cerchia di amici eccentrici".

(ANSA).