Drusilla, donne al timone? Vado oltre, anche al papato

(ANSA) - SANREMO, 03 FEB - "Donne al timone del festival? Sarebbe molto ganzo. Ammesso che questa signora sia brava nel farlo, perché io sono prima per la meritocrazia. E vado oltre, perché non un Papato donna?". Drusilla piazza già le sue zampate al festival di Sanremo, parlando di gender gap. "Certi lavori sono fatti da più tempo dagli uomini, e quindi le donne non potevano guadagnare terreno. Gli scienziati uomini per lungo tempo? Solo perché a loro era permesso studiare". "E comunque al festival vorrei vedere 12 vallettoni belli sul palco".

