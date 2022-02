"And Just Like That", sipario tra le polemiche

(ANSA) - NEW YORK, 03 FEB - Tornera', se ci sara' una seconda stagione? Non tornera'? Il finale in sottotono su un ponte sulla Senna di "And Just Like That" lascia intravedere un "rapprochement" tra Carrie e Samantha, le amiche per la pelle di "Sex and the City" che hanno litigato a morte sul set e nella vita, ma lo showrunner del "reboot" Michael Patrick King esclude categoricamente un rientro nel cast di Kim Cattrall: "Non ho aspettative realistiche che appaia di nuovo", ha detto il producer a 'Variety': "La porta per lei non e' aperta perche' ha detto quello che ha detto".

Tremila e passa borsette di alta moda, seimila e passa scarpe dal tacco vertiginoso (piu' piattaforme e zeppe, adesso, che stiletti alla Manolo, data l'eta' delle protagoniste) e innumerevoli cambi di costume alle spalle, la serie in dieci puntate di Hbo sulle avventura della sex columnist Carrie Bradshaw (la 56enne Sarah Jessica Parker) con le inseparabili co-star Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) e Charlotte York (Kristin Davis) e' arrivato al capolinea tra mille polemiche. Calato il sipario sulla prima si parla insistentemente di una seconda stagione. "Ne ho discusso con Michael", ha detto la Parker a 'Variety': "Il tempo stringe, non vuoi lasciar passare troppo tempo". Hbo sarebbe pronto a dare luce verde: "I numeri dell'audience sono stati fenomenali", ha detto il capo del content della piattaforma in streaming Casey Bloys, confermando che per molte reduci di "Sex and the City" guardare "and Just Like That" e' stato una sorta di "piacere perverso", ma pur sempre un piacere. (ANSA).