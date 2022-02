Amadeus, lavoro sereno, totale fiducia dalla Rai

(ANSA) - SANREMO, 03 FEB - "Lavoro serenamente, ho trovato totale fiducia nella Rai, nei vertici. L'amministratore delegato carlo Fuortes mi ha chiamato anche stamattina". Lo dice Amadeus, commentando i risultati da record del festival di Sanremo.

"Dal primo anno sul palco ho portato più di 20 donne, ognuna di loro ha raccontato qualcosa. Forse non ce ne sono mai state tante al festival, ne vado fiero", sottolinea.

Quanto al futuro, "non ci ho pensato, finché non finisce il festival non penso a nient'altro che alla serata di stasera, lo dico senza tatticismo, è la verità". (ANSA).