Amadeus: Fantasanremo mi diverte, modo per abbattere muri

(ANSA) - SANREMO, 03 FEB - "Io è come se venissi da un altro pianeta e non so neanche cosa sia il Fantasanremo: gli artisti mi chiedono di dire delle cose e io lo faccio. Ma questa cosa mi piace e mi diverte. È un modo per abbattere le barriere, rende tutto un po' più easy e meno schematizzato". Amadeus non sembra infastidito dal fatto che il Fantasanremo si sia preso il suo spazio sul palco dell'Ariston, grazie agli artisti, da Gianni Morandi a Sangiovanni passando per Le Vibrazioni e Highsnob & Hu, che gridano 'papalina', 'fantasanremo' o fanno altre azioni che valgono punti per il gioco.

"Il fatto che giochino è ben accetto: il rigore non serve", ha chiosato il conduttore e direttore artistico. (ANSA).