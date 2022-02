Amadeus, critiche a Zalone? Ho condiviso il suo intervento

(ANSA) - SANREMO, 03 FEB - "Sanremo permette a tutti di esprimere liberamente il proprio parere. Le critiche sull'intervento di Checco Zalone? Ero a conoscenza di tutto e l'ho condiviso, comprese le virgole". Lo ha detto Amadeus durante la conferenza stampa del mattino, rispondendo a una domanda sulle polemiche all'attore pugliese.

"L'intento di questo suo personaggio è abbattere l'ipocrisia.

Se qualcuno interpreta in altro modo, ci sta: è l'orecchio e la sensibilità di ciascuno che trasmettono qualcosa che non è uguale per tutti". (ANSA).