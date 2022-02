Soldi, il festival parla a tutte le generazioni

(ANSA) - SANREMO, 02 FEB - "Gli ottimi ascolti e lo straordinario numero di interazioni sui social sono la conferma che la Rai è capace di creare un evento unico, che mette insieme creatività e industria, tradizione dello spettacolo e avanguardia tecnologica": è la soddisfazione della presidente della Rai Marinella Soldi.

"Il festival di Sanremo è un evento che coinvolge tutte le generazioni e che partendo dalla tv esplode in rete e in radio.

A Sanremo l'atmosfera è straordinaria - aggiunge Soldi - è stata per me una vera emozione partecipare alla prima serata. Lo spettacolo del Festival è il risultato di un grande gioco di squadra, in cui tutti mettono lavoro e cuore". (ANSA).