Picco di 16,5 milioni per Amadeus e Fiorello

(ANSA) - SANREMO, 02 FEB - Durante la prima serata del festival di Sanremo il picco d'ascolto, in termini di spettatori, è stato registrato alle 21.46 : in qual momento 16 milioni 517 mila spettatori stavano guardando su Rai1 Amadeus e Fiorello in scena all'Ariston.

Il picco in termini di share è stato raggiunto alle 23.38, con il 58.9%, durante l'intervento di Ornella Muti, dedicato ai partner e ai momenti più significativi della sua carriera cinematografica. (ANSA).